Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Euro STOXX 50 aktuell
|
30.01.2026 17:59:17
Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in Grün
Letztendlich kletterte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,78 Prozent auf 5 938,10 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,009 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,068 Prozent leichter bei 5 887,92 Punkten, nach 5 891,95 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 887,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 965,26 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,183 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 30.12.2025, den Wert von 5 796,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 5 699,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 282,21 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,50 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 3,94 Prozent auf 149,15 EUR), SAP SE (+ 3,61 Prozent auf 170,56 EUR), Deutsche Bank (+ 2,60 Prozent auf 33,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,17 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,76 Prozent auf 5,95 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Eni (-1,33 Prozent auf 17,21 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,87 Prozent auf 102,65 EUR), Rheinmetall (-0,78 Prozent auf 1 781,50 EUR), Infineon (-0,45 Prozent auf 41,61 EUR) und Airbus SE (-0,25 Prozent auf 193,46 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 9 189 259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 462,951 Mrd. Euro.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten
Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,14 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
