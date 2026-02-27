Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,30 Prozent tiefer bei 6 143,17 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,200 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,061 Prozent stärker bei 6 165,30 Punkten, nach 6 161,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 180,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 113,33 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,481 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 994,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, wies der Euro STOXX 50 5 653,17 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 5 472,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,00 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 199,78 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 3,59 Prozent auf 34,09 EUR), Deutsche Börse (+ 2,60 Prozent auf 232,40 EUR), Eni (+ 1,68) Prozent auf 19,67 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,28 Prozent auf 555,60 EUR) und Siemens Energy (+ 0,97 Prozent auf 166,45 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen adidas (-2,65 Prozent auf 158,20 EUR), Deutsche Bank (-2,40 Prozent auf 30,30 EUR), Infineon (-2,02 Prozent auf 45,83 EUR), BASF (-1,93 Prozent auf 48,70 EUR) und UniCredit (-1,57 Prozent auf 72,27 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17 751 865 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 496,573 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,44 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at