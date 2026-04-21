ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
21.04.2026 17:59:00
Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende
Letztendlich bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,73 Prozent leichter bei 5 939,00 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,071 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,091 Prozent auf 5 988,10 Punkte an der Kurstafel, nach 5 982,63 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 014,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 924,54 Punkten lag.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Stand von 5 501,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 882,88 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der Euro STOXX 50 4 935,34 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Allianz (+ 1,41 Prozent auf 394,80 EUR), BASF (+ 1,12 Prozent auf 53,49 EUR), Eni (+ 0,72) Prozent auf 22,46 EUR), SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 151,16 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,53 Prozent auf 265,30 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Bayer (-3,36 Prozent auf 39,97 EUR), Airbus SE (-3,33 Prozent auf 170,44 EUR), Rheinmetall (-3,04 Prozent auf 1 431,00 EUR), Deutsche Telekom (-2,64 Prozent auf 28,79 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,65 Prozent auf 51,15 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 301 423 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 479,460 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu ASML NV
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|21.04.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
