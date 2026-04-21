WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

Euro STOXX 50-Performance im Fokus 21.04.2026 17:59:00

Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende

Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende

Der Euro STOXX 50 zeigte sich letztendlich im Minus.

Letztendlich bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,73 Prozent leichter bei 5 939,00 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,071 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,091 Prozent auf 5 988,10 Punkte an der Kurstafel, nach 5 982,63 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 014,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 924,54 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Stand von 5 501,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 882,88 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der Euro STOXX 50 4 935,34 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Allianz (+ 1,41 Prozent auf 394,80 EUR), BASF (+ 1,12 Prozent auf 53,49 EUR), Eni (+ 0,72) Prozent auf 22,46 EUR), SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 151,16 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,53 Prozent auf 265,30 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Bayer (-3,36 Prozent auf 39,97 EUR), Airbus SE (-3,33 Prozent auf 170,44 EUR), Rheinmetall (-3,04 Prozent auf 1 431,00 EUR), Deutsche Telekom (-2,64 Prozent auf 28,79 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,65 Prozent auf 51,15 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 301 423 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 479,460 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu ASML NV

mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Analysen
21.04.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
16.04.26 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.04.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
14.04.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
14.04.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX schwächer erwartet -- DAX wohl stabil -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte leichter in den Freitagshandel gehen, während der deutsche Leitindex wohl seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

