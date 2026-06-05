UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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05.06.2026 12:27:05
Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 6 097,79 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,058 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,062 Prozent auf 6 107,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6 103,33 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 111,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 068,46 Punkten.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,725 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 869,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 782,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 410,55 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,23 Prozent zu. Bei 6 199,78 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,43 Prozent auf 168,50 EUR), Deutsche Börse (+ 1,96 Prozent auf 250,10 EUR), adidas (+ 1,87 Prozent auf 163,55 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,70 Prozent auf 448,70 EUR) und Bayer (+ 1,29 Prozent auf 36,02 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-6,68 Prozent auf 79,37 EUR), Siemens Energy (-1,02 Prozent auf 157,86 EUR), Siemens (-0,72 Prozent auf 270,10 EUR), UniCredit (-0,16 Prozent auf 74,14 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,15 Prozent auf 49,00 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 2 649 183 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 572,423 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,52 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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