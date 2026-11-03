EURO STOXX 50

6 278,44
133,88
2,18 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Kursentwicklung im Fokus 03.11.2026 15:58:51

Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Dienstagnachmittag

Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Dienstagnachmittag

In Europa stehen die Signale am Dienstag auf Stabilisierung.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 6 169,85 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,291 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,262 Prozent tiefer bei 6 159,88 Punkten, nach 6 176,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 102,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 201,16 Zählern.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 6 238,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 6 426,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 679,25 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,46 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 7,08 Prozent auf 53,56 EUR), Infineon (+ 1,63 Prozent auf 52,85 EUR), UniCredit (+ 1,43 Prozent auf 75,30 EUR), Siemens Energy (+ 0,97 Prozent auf 131,26 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,92 Prozent auf 6,03 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-3,33 Prozent auf 203,50 EUR), adidas (-1,68 Prozent auf 169,95 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,97 Prozent auf 40,76 EUR), Airbus SE (-0,97 Prozent auf 194,28 EUR) und BMW (-0,95 Prozent auf 58,30 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 4 135 751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 544,519 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,30 erwartet. Mit 7,50 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 175,55 5,06% adidas
Airbus SE 200,60 4,38% Airbus SE
ASML NV 1 320,00 -4,84% ASML NV
Bayer 53,76 4,07% Bayer
BMW AG 60,96 8,43% BMW AG
Infineon AG 50,57 -3,22% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,34 5,19% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 42,50 5,35% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,37 3,61% Nordea Bank Abp Registered Shs
SAP SE 215,85 4,81% SAP SE
Siemens Energy AG 119,92 -7,75% Siemens Energy AG
TotalEnergies 82,03 -0,69% TotalEnergies
UniCredit S.p.A. 78,56 6,00% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 279,80 2,20%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Schwere Niederlage für Trump: Dow stärker -- ATX und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch deutlich in Grün. Der Dow verzeichnet einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen