EURO STOXX 50
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03.11.2026 15:58:51
Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Dienstagnachmittag
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 6 169,85 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,291 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,262 Prozent tiefer bei 6 159,88 Punkten, nach 6 176,06 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 102,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 201,16 Zählern.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 6 238,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 6 426,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 679,25 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,46 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 7,08 Prozent auf 53,56 EUR), Infineon (+ 1,63 Prozent auf 52,85 EUR), UniCredit (+ 1,43 Prozent auf 75,30 EUR), Siemens Energy (+ 0,97 Prozent auf 131,26 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,92 Prozent auf 6,03 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-3,33 Prozent auf 203,50 EUR), adidas (-1,68 Prozent auf 169,95 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,97 Prozent auf 40,76 EUR), Airbus SE (-0,97 Prozent auf 194,28 EUR) und BMW (-0,95 Prozent auf 58,30 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 4 135 751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 544,519 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,30 erwartet. Mit 7,50 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|adidas
|175,55
|5,06%
|Airbus SE
|200,60
|4,38%
|ASML NV
|1 320,00
|-4,84%
|Bayer
|53,76
|4,07%
|BMW AG
|60,96
|8,43%
|Infineon AG
|50,57
|-3,22%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,34
|5,19%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|42,50
|5,35%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,37
|3,61%
|SAP SE
|215,85
|4,81%
|Siemens Energy AG
|119,92
|-7,75%
|TotalEnergies
|82,03
|-0,69%
|UniCredit S.p.A.
|78,56
|6,00%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 279,80
|2,20%
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