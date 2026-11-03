Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Dienstagnachmittag

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 6 169,85 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,291 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,262 Prozent tiefer bei 6 159,88 Punkten, nach 6 176,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 102,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 201,16 Zählern.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 6 238,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 6 426,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 679,25 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,46 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 7,08 Prozent auf 53,56 EUR), Infineon (+ 1,63 Prozent auf 52,85 EUR), UniCredit (+ 1,43 Prozent auf 75,30 EUR), Siemens Energy (+ 0,97 Prozent auf 131,26 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,92 Prozent auf 6,03 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-3,33 Prozent auf 203,50 EUR), adidas (-1,68 Prozent auf 169,95 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,97 Prozent auf 40,76 EUR), Airbus SE (-0,97 Prozent auf 194,28 EUR) und BMW (-0,95 Prozent auf 58,30 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 4 135 751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 544,519 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,30 erwartet. Mit 7,50 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at