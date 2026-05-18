Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Montagmittag

Anleger in Europa treten am ersten Tag der Woche den Rückzug an.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,65 Prozent schwächer bei 5 789,77 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,873 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,516 Prozent auf 5 797,66 Punkte an der Kurstafel, nach 5 827,76 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5 762,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 807,83 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 057,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 103,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, den Wert von 5 427,53 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,04 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Börse (+ 2,66 Prozent auf 250,90 EUR), Infineon (+ 1,58 Prozent auf 66,22 EUR), Rheinmetall (+ 1,09 Prozent auf 1 132,20 EUR), Eni (+ 0,91 Prozent auf 23,85 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,91 Prozent auf 477,30 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Intesa Sanpaolo (-3,99 Prozent auf 5,51 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,34 Prozent auf 85,88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,21 Prozent auf 49,24 EUR), BMW (-2,12 Prozent auf 72,82 EUR) und Bayer (-1,59 Prozent auf 37,11 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 433 510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 503,587 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,43 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at