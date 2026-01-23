Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart

Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,18 Prozent schwächer bei 5 945,74 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,989 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,143 Prozent auf 5 947,63 Punkte an der Kurstafel, nach 5 956,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 947,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 929,46 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,488 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 5 749,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 668,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 217,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,63 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 780,85 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 1,85 Prozent auf 140,05 EUR), SAP SE (+ 1,49 Prozent auf 192,66 EUR), Enel (+ 0,49 Prozent auf 9,06 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,30 Prozent auf 26,93 EUR) und Bayer (+ 0,17 Prozent auf 44,24 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen adidas (-2,20 Prozent auf 149,10 EUR), BASF (-1,72 Prozent auf 45,72 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,09 Prozent auf 46,24 EUR), Infineon (-0,93 Prozent auf 42,19 EUR) und Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 212,50 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 297 577 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 447,602 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at