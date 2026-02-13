Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Start

Der Euro STOXX 50 gibt am Freitagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:11 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,07 Prozent auf 6 006,88 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,090 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 6 011,02 Punkte an der Kurstafel, nach 6 011,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 014,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 998,24 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,095 Prozent. Vor einem Monat, am 13.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 029,83 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 5 742,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 500,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,68 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 099,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Allianz (+ 1,09 Prozent auf 371,00 EUR), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 596,50 EUR), Airbus SE (+ 1,06 Prozent auf 192,40 EUR), Infineon (+ 0,82 Prozent auf 43,10 EUR) und SAP SE (+ 0,58 Prozent auf 170,68 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens (-3,60 Prozent auf 247,75 EUR), BASF (-1,09 Prozent auf 50,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,88 Prozent auf 56,61 EUR), Deutsche Bank (-0,47 Prozent auf 30,68 EUR) und Deutsche Telekom (-0,43 Prozent auf 32,08 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 737 734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 468,145 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,83 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at