Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester

Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,05 Prozent höher bei 6 326,32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,434 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,031 Prozent auf 6 321,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6 323,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 337,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 313,16 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 851,16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 613,83 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 197,03 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,14 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 337,22 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,68 Prozent auf 1 210,20 EUR), Eni (+ 2,20 Prozent auf 21,61 EUR), BMW (+ 2,18 Prozent auf 61,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,03 Prozent auf 45,51 EUR) und Infineon (+ 1,60 Prozent auf 83,32 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-4,04 Prozent auf 80,70 EUR), adidas (-1,63 Prozent auf 175,05 EUR), Deutsche Telekom (-0,71 Prozent auf 26,72 EUR), Airbus SE (-0,39 Prozent auf 191,04 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,19 Prozent auf 51,90 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 030 786 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 638,406 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at