Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer

Der Euro STOXX 50 sank im STOXX-Handel letztendlich um 0,35 Prozent auf 6 238,71 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,375 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,196 Prozent auf 6 248,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6 260,38 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6 265,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 194,18 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 539,59 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 15.06.2026, den Stand von 6 229,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 440,40 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,64 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,20 Prozent auf 1 028,60 EUR), Eni (+ 1,21 Prozent auf 24,29 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,54 Prozent auf 6,74 EUR), Infineon (+ 0,54 Prozent auf 54,33 EUR) und SAP SE (+ 0,44 Prozent auf 187,08 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil UniCredit (-2,54 Prozent auf 82,54 EUR), Deutsche Bank (-2,37 Prozent auf 33,34 EUR), Deutsche Börse (-1,63 Prozent auf 277,40 EUR), adidas (-1,39 Prozent auf 141,90 EUR) und Bayer (-1,26 Prozent auf 48,71 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 776 438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 569,802 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at