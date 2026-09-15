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Index-Performance im Blick 15.09.2026 17:58:51

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer

Der Euro STOXX 50 sank zum Handelsschluss.

Der Euro STOXX 50 sank im STOXX-Handel letztendlich um 0,35 Prozent auf 6 238,71 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,375 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,196 Prozent auf 6 248,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6 260,38 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6 265,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 194,18 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 539,59 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 15.06.2026, den Stand von 6 229,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 440,40 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,64 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,20 Prozent auf 1 028,60 EUR), Eni (+ 1,21 Prozent auf 24,29 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,54 Prozent auf 6,74 EUR), Infineon (+ 0,54 Prozent auf 54,33 EUR) und SAP SE (+ 0,44 Prozent auf 187,08 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil UniCredit (-2,54 Prozent auf 82,54 EUR), Deutsche Bank (-2,37 Prozent auf 33,34 EUR), Deutsche Börse (-1,63 Prozent auf 277,40 EUR), adidas (-1,39 Prozent auf 141,90 EUR) und Bayer (-1,26 Prozent auf 48,71 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 776 438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 569,802 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 380,40 1,23% ASML NV
Bayer 48,70 -1,20% Bayer
Deutsche Bank AG 33,41 -2,04% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 277,70 -1,21% Deutsche Börse AG
Eni S.p.A. 24,41 2,03% Eni S.p.A.
Infineon AG 54,43 0,67% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,71 -0,10% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,49 -0,23% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,64 0,31% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 022,40 2,90% Rheinmetall AG
SAP SE 188,12 -0,12% SAP SE
UniCredit S.p.A. 82,65 -2,03% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 80,82 -0,74% Volkswagen (VW) AG Vz.

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EURO STOXX 50 6 236,50 -0,38%

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