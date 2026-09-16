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Euro STOXX 50-Marktbericht 16.09.2026 12:26:53

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags fester

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags fester

Aktuell wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,31 Prozent auf 6 255,83 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,317 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,241 Prozent auf 6 251,55 Punkte an der Kurstafel, nach 6 236,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 274,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 240,66 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,842 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 539,59 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Wert von 6 257,42 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 5 372,31 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,93 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1,85 Prozent auf 135,46 EUR), Infineon (+ 1,64 Prozent auf 55,22 EUR), UniCredit (+ 1,40 Prozent auf 83,74 EUR), Enel (+ 1,39 Prozent auf 8,82 EUR) und Bayer (+ 1,01 Prozent auf 49,20 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-3,23 Prozent auf 78,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,68 Prozent auf 45,31 EUR), BMW (-1,65 Prozent auf 61,82 EUR), SAP SE (-1,54 Prozent auf 184,20 EUR) und Deutsche Börse (-0,47 Prozent auf 276,10 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 771 803 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 534,883 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,80 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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