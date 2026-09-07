SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 07.09.2026 12:26:49

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer

Das macht der Euro STOXX 50 aktuell.

Am Montag verliert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,08 Prozent auf 6 387,58 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,442 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,125 Prozent schwächer bei 6 384,94 Punkten, nach 6 392,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 370,53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 402,56 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 07.08.2026, den Stand von 6 523,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 062,07 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 5 318,15 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,18 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 2,97 Prozent auf 58,55 EUR), Eni (+ 1,70 Prozent auf 23,39 EUR), Siemens Energy (+ 0,66 Prozent auf 147,48 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,23 Prozent auf 47,80 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,04 Prozent auf 54,98 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1,67 Prozent auf 182,58 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,67 Prozent auf 518,80 EUR), Rheinmetall (-0,91 Prozent auf 1 024,60 EUR), Enel (-0,69 Prozent auf 9,01 EUR) und Siemens (-0,66 Prozent auf 270,85 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 857 894 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 565,562 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
26.08.26 SAP Neutral UBS AG
28.07.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 485,60 0,68% ASML NV
DHL Group (ex Deutsche Post) 54,94 0,55% DHL Group (ex Deutsche Post)
Enel S.p.A. 9,00 -0,95% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 23,36 1,08% Eni S.p.A.
Infineon AG 58,60 3,30% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 48,06 1,28% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 518,80 -1,33% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,85 -0,11% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 017,20 -1,49% Rheinmetall AG
SAP SE 181,90 -1,60% SAP SE
Siemens AG 270,80 -0,53% Siemens AG
Siemens Energy AG 147,16 0,07% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 80,92 -0,52% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 384,94 -0,12%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:10 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach neuem Hoch etwas fester -- DAX schwächelt - 26.000-Punkte-Marke unterschritten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen