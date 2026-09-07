Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer

Am Montag verliert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,08 Prozent auf 6 387,58 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,442 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,125 Prozent schwächer bei 6 384,94 Punkten, nach 6 392,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 370,53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 402,56 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 07.08.2026, den Stand von 6 523,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 062,07 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 5 318,15 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,18 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 2,97 Prozent auf 58,55 EUR), Eni (+ 1,70 Prozent auf 23,39 EUR), Siemens Energy (+ 0,66 Prozent auf 147,48 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,23 Prozent auf 47,80 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,04 Prozent auf 54,98 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1,67 Prozent auf 182,58 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,67 Prozent auf 518,80 EUR), Rheinmetall (-0,91 Prozent auf 1 024,60 EUR), Enel (-0,69 Prozent auf 9,01 EUR) und Siemens (-0,66 Prozent auf 270,85 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 857 894 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 565,562 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at