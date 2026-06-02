Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|STOXX-Handel im Fokus
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02.06.2026 17:58:58
Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels im Plus
Zum Handelsschluss legte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,17 Prozent auf 6 105,74 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,061 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,403 Prozent höher bei 6 059,26 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 034,95 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 059,26 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 113,39 Zählern.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 881,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 986,93 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 355,56 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,36 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 9,52 Prozent auf 88,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,04 Prozent auf 52,96 EUR), Siemens (+ 2,22 Prozent auf 278,70 EUR), UniCredit (+ 1,69 Prozent auf 74,56 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,56 Prozent auf 27,95 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-3,00 Prozent auf 162,86 EUR), Bayer (-2,93 Prozent auf 34,10 EUR), Deutsche Börse (-2,38 Prozent auf 242,10 EUR), Rheinmetall (-1,41 Prozent auf 1 190,00 EUR) und BMW (-1,00 Prozent auf 72,98 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 7 287 481 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 533,727 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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