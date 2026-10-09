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Euro STOXX 50-Kursverlauf 09.10.2026 17:58:50

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende fester

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende fester

Mit dem Euro STOXX 50 ging es am Freitagabend aufwärts.

Am Freitag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich ein Plus in Höhe von 0,83 Prozent auf 6 177,37 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,304 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,043 Prozent auf 6 129,38 Punkte an der Kurstafel, nach 6 126,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 204,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 129,38 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,23 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 6 311,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 284,27 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 5 625,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,59 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 3,70 Prozent auf 191,46 EUR), Siemens (+ 2,97 Prozent auf 272,10 EUR), Bayer (+ 2,77 Prozent auf 43,77 EUR), adidas (+ 2,29 Prozent auf 149,85 EUR) und BMW (+ 2,07 Prozent auf 53,26 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-7,94 Prozent auf 24,70 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,24 Prozent auf 6,13 EUR), BASF (-0,17 Prozent auf 51,68 EUR), Infineon (-0,07 Prozent auf 58,86 EUR) und Airbus SE (+ 0,20 Prozent auf 187,70 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 16 804 778 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 620,600 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 7,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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