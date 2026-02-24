Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus

Letztendlich ging der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 6 125,83 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,173 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,121 Prozent auf 6 121,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6 113,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 084,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 137,27 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 948,20 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 528,67 Punkte. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, bei 5 453,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,71 Prozent. Bei 6 151,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 1,72 Prozent auf 46,68 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,70 Prozent auf 101,60 EUR), Rheinmetall (+ 1,35 Prozent auf 1 724,50 EUR), Enel (+ 1,24 Prozent auf 9,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,11 Prozent auf 548,80 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Intesa Sanpaolo (-1,76 Prozent auf 5,76 EUR), Deutsche Bank (-1,74 Prozent auf 30,14 EUR), UniCredit (-1,64 Prozent auf 72,64 EUR), SAP SE (-1,20 Prozent auf 165,84 EUR) und Bayer (-1,07 Prozent auf 42,34 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 429 849 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 484,191 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

