Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Index-Bewegung
|
24.02.2026 17:59:31
Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus
Letztendlich ging der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 6 125,83 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,173 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,121 Prozent auf 6 121,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6 113,92 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 084,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 137,27 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 948,20 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 528,67 Punkte. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, bei 5 453,76 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,71 Prozent. Bei 6 151,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 1,72 Prozent auf 46,68 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,70 Prozent auf 101,60 EUR), Rheinmetall (+ 1,35 Prozent auf 1 724,50 EUR), Enel (+ 1,24 Prozent auf 9,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,11 Prozent auf 548,80 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Intesa Sanpaolo (-1,76 Prozent auf 5,76 EUR), Deutsche Bank (-1,74 Prozent auf 30,14 EUR), UniCredit (-1,64 Prozent auf 72,64 EUR), SAP SE (-1,20 Prozent auf 165,84 EUR) und Bayer (-1,07 Prozent auf 42,34 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 429 849 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 484,191 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ASML NV
|
17:59
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 im Aufwind (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
09:30
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:30
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)