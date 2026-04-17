WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

STOXX-Handel im Fokus 17.04.2026 17:58:56

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 gewann heute an Wert.

Schlussendlich tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 2,04 Prozent fester bei 6 054,19 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,973 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,239 Prozent auf 5 919,07 Punkte an der Kurstafel, nach 5 933,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 919,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 073,55 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 2,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 769,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 6 029,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 935,34 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,48 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 6,29 Prozent auf 48,90 EUR), Airbus SE (+ 4,52 Prozent auf 179,44 EUR), BMW (+ 3,98 Prozent auf 84,22 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,64 Prozent auf 92,70 EUR) und Siemens (+ 3,36 Prozent auf 247,65 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Eni (-7,17 Prozent auf 21,75 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,29 Prozent auf 52,66 EUR), BASF (-1,20 Prozent auf 52,77 EUR), Enel (-0,96 Prozent auf 9,64 EUR) und Rheinmetall (-0,13 Prozent auf 1 495,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 12 880 713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 474,064 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

14.04.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
09.04.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.04.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
01.04.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 179,62 4,71% Airbus SE
ASML NV 1 237,40 3,38% ASML NV
BASF 52,77 -0,81% BASF
BMW AG 83,62 3,46% BMW AG
Deutsche Bank AG 28,57 2,31% Deutsche Bank AG
Enel S.p.A. 9,67 -0,74% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 22,03 -5,89% Eni S.p.A.
Infineon AG 48,39 5,57% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,86 1,81% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 52,21 -2,59% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 502,00 0,23% Rheinmetall AG
Siemens AG 246,00 2,76% Siemens AG
Vivendi S.A. 2,24 2,47% Vivendi S.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 92,04 3,05% Volkswagen (VW) AG Vz.

EURO STOXX 50 6 057,71 2,10%

