Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
17.04.2026 17:58:56
Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone
Schlussendlich tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 2,04 Prozent fester bei 6 054,19 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,973 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,239 Prozent auf 5 919,07 Punkte an der Kurstafel, nach 5 933,28 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 919,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 073,55 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 2,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 769,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 6 029,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 935,34 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,48 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 6,29 Prozent auf 48,90 EUR), Airbus SE (+ 4,52 Prozent auf 179,44 EUR), BMW (+ 3,98 Prozent auf 84,22 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,64 Prozent auf 92,70 EUR) und Siemens (+ 3,36 Prozent auf 247,65 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Eni (-7,17 Prozent auf 21,75 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,29 Prozent auf 52,66 EUR), BASF (-1,20 Prozent auf 52,77 EUR), Enel (-0,96 Prozent auf 9,64 EUR) und Rheinmetall (-0,13 Prozent auf 1 495,20 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 12 880 713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 474,064 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Enel S.p.A.
|14.04.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
