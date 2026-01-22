Siemens Energy Aktie
22.01.2026 09:29:16
Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 1,19 Prozent fester bei 5 952,71 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,993 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,337 Prozent fester bei 5 902,69 Punkten, nach 5 882,88 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 902,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 958,89 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,371 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 743,69 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 22.10.2025, mit 5 639,21 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 22.01.2025, den Wert von 5 205,83 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,75 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 053,68 Punkte. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 5,35 Prozent auf 104,15 EUR), Deutsche Börse (+ 3,77 Prozent auf 217,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,03 Prozent auf 59,51 EUR), BMW (+ 2,54 Prozent auf 88,94 EUR) und Siemens Energy (+ 2,22 Prozent auf 135,95 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-2,10 Prozent auf 1 814,50 EUR), Eni (+ 0,21 Prozent auf 16,56 EUR), Enel (+ 0,34 Prozent auf 8,97 EUR), Bayer (+ 0,46 Prozent auf 42,88 EUR) und SAP SE (+ 0,54 Prozent auf 192,08 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 567 334 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 441,865 Mrd. Euro den größten Anteil.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu Siemens Energy AG
|22.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
