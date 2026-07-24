Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in Grün

Der Euro STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Freitagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Freitag verbucht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 6 231,81 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,422 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,019 Prozent schwächer bei 6 208,99 Punkten in den Handel, nach 6 210,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 231,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 205,85 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,124 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 214,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 883,48 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 355,20 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,52 Prozent. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 5,11 Prozent auf 134,88 EUR), Deutsche Börse (+ 1,62 Prozent auf 257,30 EUR), Siemens Energy (+ 1,22 Prozent auf 152,30 EUR), Deutsche Bank (+ 1,15 Prozent auf 30,32 EUR) und Rheinmetall (+ 0,92 Prozent auf 1 026,40 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil adidas (-5,18 Prozent auf 167,35 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,03 Prozent auf 71,46 EUR), Infineon (-1,13 Prozent auf 64,75 EUR), Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 25,88 EUR) und BASF (-0,91 Prozent auf 48,43 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 488 214 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 612,660 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,82 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at