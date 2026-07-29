Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels freundlich

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Euro STOXX 50 auch aktuell aufwärts.

Um 09:12 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,16 Prozent höher bei 6 299,56 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,380 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,107 Prozent schwächer bei 6 282,78 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 289,51 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 282,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 305,88 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,187 Prozent. Vor einem Monat, am 29.06.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 231,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 816,48 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 29.07.2025, einen Stand von 5 379,20 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,68 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 4,82 Prozent auf 32,43 EUR), BASF (+ 3,24 Prozent auf 50,55 EUR), Siemens Energy (+ 1,33 Prozent auf 139,74 EUR), Eni (+ 1,31 Prozent auf 22,35 EUR) und BMW (+ 0,94 Prozent auf 60,10 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-0,86 Prozent auf 1 077,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,80 Prozent auf 522,80 EUR), Infineon (-0,80 Prozent auf 57,31 EUR), Airbus SE (-0,61 Prozent auf 210,75 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,58 Prozent auf 6,48 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 330 890 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 551,071 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,44 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at