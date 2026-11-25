Am Mittwoch erhöht sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,05 Prozent auf 6 006,63 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,234 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,052 Prozent tiefer bei 6 000,64 Punkten, nach 6 003,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6 015,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 998,98 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,703 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 6 068,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 455,63 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Stand von 5 573,91 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,67 Prozent zu Buche. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell BMW (+ 2,29 Prozent auf 54,48 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,10 Prozent auf 38,15 EUR), Rheinmetall (+ 0,83 Prozent auf 740,60 EUR), adidas (+ 0,80 Prozent auf 169,50 EUR) und Allianz (+ 0,64 Prozent auf 458,20 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Infineon (-2,25 Prozent auf 42,75 EUR), Siemens Energy (-0,70 Prozent auf 117,06 EUR), Bayer (-0,65 Prozent auf 51,70 EUR), SAP SE (-0,48 Prozent auf 189,16 EUR) und Deutsche Börse (-0,47 Prozent auf 314,90 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 548 882 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 490,329 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,54 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at