Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index im Fokus
|
03.11.2025 09:29:17
Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start freundlich
Am Montag steht der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,07 Prozent im Plus bei 5 666,03 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,834 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,038 Prozent fester bei 5 664,18 Punkten in den Montagshandel, nach 5 662,04 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 656,15 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 666,03 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 03.10.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 651,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 165,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 877,75 Punkte.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 15,21 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 734,28 Punkte. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,33 Prozent auf 109,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,81 Prozent auf 57,23 EUR), Allianz (+ 1,46 Prozent auf 353,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,26 Prozent auf 91,36 EUR) und UniCredit (+ 1,09 Prozent auf 64,16 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen adidas (-0,98 Prozent auf 162,20 EUR), Bayer (-0,52 Prozent auf 26,81 EUR), Airbus SE (-0,26 Prozent auf 212,85 EUR), BASF (-0,23 Prozent auf 42,69 EUR) und Deutsche Börse (-0,23 Prozent auf 219,00 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 369 487 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 355,857 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
