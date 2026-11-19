Der Euro STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,57 Prozent auf 6 189,44 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,351 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 184,55 Zählern und damit 0,490 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6 154,39 Punkte).

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 184,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 205,22 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 3,13 Prozent abwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 19.10.2026, den Wert von 6 144,81 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 19.08.2026, einen Wert von 6 444,46 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 542,05 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,80 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 577,20 Punkte. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,98 Prozent auf 130,44 EUR), Infineon (+ 2,63 Prozent auf 50,50 EUR), UniCredit (+ 2,28 Prozent auf 81,78 EUR), Airbus SE (+ 1,61 Prozent auf 201,05 EUR) und Siemens (+ 1,54 Prozent auf 270,10 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-1,28 Prozent auf 24,75 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,67 Prozent auf 38,70 EUR), BMW (-0,47 Prozent auf 54,74 EUR), Enel (-0,47 Prozent auf 9,55 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,31 Prozent auf 580,20 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 351 186 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 476,685 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at