Handel in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50

Der STOXX 50 befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,72 Prozent höher bei 4 860,34 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,519 Prozent schwächer bei 4 753,41 Punkten in den Montagshandel, nach 4 778,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 674,85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 888,79 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 23.02.2026, einen Stand von 5 245,16 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, bei 4 894,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 684,45 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,95 Prozent abwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 6,68 Prozent auf 150,15 EUR), UniCredit (+ 5,41 Prozent auf 62,40 EUR), Richemont (+ 4,95 Prozent auf 136,85 CHF), Rolls-Royce (+ 4,82 Prozent auf 12,17 GBP) und Siemens (+ 4,59 Prozent auf 213,10 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen BP (-3,77 Prozent auf 5,41 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,63 Prozent auf 33,78 GBP), AstraZeneca (-1,23 Prozent auf 137,24 GBP), BAT (-1,15 Prozent auf 42,61 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,11 Prozent auf 85,66 GBP) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 47 116 292 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 434,829 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,79 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at