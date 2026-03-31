BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Kursentwicklung im Fokus
|
31.03.2026 15:59:01
Handel in Europa: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,70 Prozent stärker bei 5 580,36 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,626 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,112 Prozent tiefer bei 5 535,57 Punkten, nach 5 541,79 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 519,06 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 593,45 Zählern.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 6 138,41 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, einen Stand von 5 791,41 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, einen Wert von 5 248,39 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 4,62 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 2,61 Prozent auf 61,04 EUR), Infineon (+ 2,53 Prozent auf 38,27 EUR), Rheinmetall (+ 2,38 Prozent auf 1 443,00 EUR), Bayer (+ 1,79 Prozent auf 39,77 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,74 Prozent auf 52,54 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-0,35 Prozent auf 146,50 EUR), BASF (-0,30 Prozent auf 52,84 EUR), Deutsche Telekom (-0,19 Prozent auf 32,20 EUR), BMW (+ 0,18 Prozent auf 78,20 EUR) und Eni (+ 0,33 Prozent auf 24,66 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 096 397 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 441,843 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,21 erwartet. Mit 8,49 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BASF
|
31.03.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
31.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
31.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
31.03.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Abstufungen belasten BASF und Fuchs nach Erholungsrally (dpa-AFX)
|
31.03.26
|Handel in Europa: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
31.03.26
|Handel in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
31.03.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
31.03.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)