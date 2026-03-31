Handel in Europa: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,70 Prozent stärker bei 5 580,36 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,626 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,112 Prozent tiefer bei 5 535,57 Punkten, nach 5 541,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 519,06 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 593,45 Zählern.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 6 138,41 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, einen Stand von 5 791,41 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, einen Wert von 5 248,39 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 4,62 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 2,61 Prozent auf 61,04 EUR), Infineon (+ 2,53 Prozent auf 38,27 EUR), Rheinmetall (+ 2,38 Prozent auf 1 443,00 EUR), Bayer (+ 1,79 Prozent auf 39,77 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,74 Prozent auf 52,54 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-0,35 Prozent auf 146,50 EUR), BASF (-0,30 Prozent auf 52,84 EUR), Deutsche Telekom (-0,19 Prozent auf 32,20 EUR), BMW (+ 0,18 Prozent auf 78,20 EUR) und Eni (+ 0,33 Prozent auf 24,66 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 096 397 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 441,843 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,21 erwartet. Mit 8,49 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at