Handel in Europa: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50

Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,49 Prozent auf 6 272,61 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,345 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,168 Prozent auf 6 252,63 Punkte an der Kurstafel, nach 6 242,14 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 252,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 310,74 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 392,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 398,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Wert von 5 628,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,22 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 2,77 Prozent auf 81,33 EUR), SAP SE (+ 2,24 Prozent auf 189,18 EUR), BASF (+ 1,87 Prozent auf 51,18 EUR), Deutsche Börse (+ 1,73 Prozent auf 294,70 EUR) und adidas (+ 1,55 Prozent auf 144,50 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-3,07 Prozent auf 950,10 EUR), Deutsche Telekom (-1,12 Prozent auf 26,53 EUR), Airbus SE (-0,74 Prozent auf 187,76 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,24 Prozent auf 509,20 EUR) und BMW (-0,18 Prozent auf 54,12 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 970 201 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 638,329 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,22 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at