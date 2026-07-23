Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Um 15:42 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,46 Prozent auf 6 224,62 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,398 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,130 Prozent leichter bei 6 308,76 Punkten in den Handel, nach 6 316,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 205,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 308,76 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,009 Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 230,55 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 894,73 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, bei 5 344,25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,40 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,08 Prozent auf 1 038,80 EUR), Eni (+ 2,39 Prozent auf 22,89 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,24 Prozent auf 505,00 EUR), BASF (-0,08 Prozent auf 48,93 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,36 Prozent auf 72,70 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-4,81 Prozent auf 66,44 EUR), UniCredit (-4,24 Prozent auf 80,02 EUR), Deutsche Telekom (-3,75 Prozent auf 26,21 EUR), Deutsche Bank (-3,39 Prozent auf 30,17 EUR) und Enel (-2,11 Prozent auf 9,84 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 082 564 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 614,125 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,61 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at