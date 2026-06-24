Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,63 Prozent leichter bei 6 191,34 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,418 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,067 Prozent stärker bei 6 234,71 Punkten, nach 6 230,55 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 191,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6 243,52 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,68 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Wert von 6 019,45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 581,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 297,07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,83 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 337,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 3,55 Prozent auf 39,97 EUR), adidas (+ 2,13 Prozent auf 174,75 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,91 Prozent auf 26,50 EUR), SAP SE (+ 0,71 Prozent auf 135,48 EUR) und BMW (+ 0,62 Prozent auf 61,44 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-18,40 Prozent auf 951,90 EUR), Infineon (-3,39 Prozent auf 77,83 EUR), Siemens Energy (-3,22 Prozent auf 157,26 EUR), Eni (-2,35 Prozent auf 20,97 EUR) und Siemens (-2,22 Prozent auf 266,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 057 596 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 638,175 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,09 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,50 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at