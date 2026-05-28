Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|STOXX 50-Performance
|
28.05.2026 15:59:11
Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstagnachmittag
Um 15:42 Uhr gibt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,92 Prozent auf 5 169,45 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,242 Prozent auf 5 205,05 Punkte an der Kurstafel, nach 5 217,70 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5 165,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 205,05 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,772 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, lag der STOXX 50 bei 5 026,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 294,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 530,37 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,28 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,47 Prozent auf 1 275,60 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,93 Prozent auf 31,49 GBP), Airbus SE (+ 0,90 Prozent auf 175,36 EUR), BP (+ 0,87 Prozent auf 5,19 GBP) und Rolls-Royce (+ 0,23 Prozent auf 13,00 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-3,41 Prozent auf 168,42 EUR), National Grid (-2,64 Prozent auf 12,37 GBP), Siemens (-2,21 Prozent auf 268,00 EUR), AstraZeneca (-1,97 Prozent auf 137,32 GBP) und HSBC (-1,95 Prozent auf 13,77 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 12 119 809 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 535,654 Mrd. Euro.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
15:59
|Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|LSE-Handel FTSE 100 nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Europa: So performt der STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
27.05.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.05.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
27.05.26
|Gewinne in London: FTSE 100 legt zu (finanzen.at)
|
27.05.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|06:26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|177,38
|2,01%
|ASML NV
|1 391,20
|0,91%
|AstraZeneca PLC
|158,30
|-0,78%
|BNP Paribas S.A.
|91,69
|-0,07%
|BP plc (British Petrol)
|5,94
|-0,13%
|HSBC Holdings plc
|15,91
|-2,83%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,76
|0,40%
|National Grid plc
|14,19
|-3,73%
|Rheinmetall AG
|1 286,20
|4,25%
|Rolls-Royce Plc
|15,11
|1,75%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|36,10
|0,33%
|Siemens AG
|271,25
|-1,33%
|Siemens Energy AG
|167,32
|-4,02%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 186,20
|-0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.