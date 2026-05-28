Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstagnachmittag

Der STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag auf rotem Terrain.

Um 15:42 Uhr gibt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,92 Prozent auf 5 169,45 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,242 Prozent auf 5 205,05 Punkte an der Kurstafel, nach 5 217,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5 165,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 205,05 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,772 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, lag der STOXX 50 bei 5 026,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 294,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 530,37 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,28 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,47 Prozent auf 1 275,60 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,93 Prozent auf 31,49 GBP), Airbus SE (+ 0,90 Prozent auf 175,36 EUR), BP (+ 0,87 Prozent auf 5,19 GBP) und Rolls-Royce (+ 0,23 Prozent auf 13,00 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-3,41 Prozent auf 168,42 EUR), National Grid (-2,64 Prozent auf 12,37 GBP), Siemens (-2,21 Prozent auf 268,00 EUR), AstraZeneca (-1,97 Prozent auf 137,32 GBP) und HSBC (-1,95 Prozent auf 13,77 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 12 119 809 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 535,654 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at