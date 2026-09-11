Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
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11.09.2026 12:26:52
Handel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittag
Am Freitag erhöht sich der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,78 Prozent auf 6 318,14 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,367 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,360 Prozent fester bei 6 291,52 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 268,97 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 285,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 318,30 Punkten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1,05 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 551,22 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.06.2026, den Wert von 6 056,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 386,77 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,00 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,46 Prozent auf 144,28 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,85 Prozent auf 507,20 EUR), Siemens (+ 1,82 Prozent auf 262,80 EUR), Infineon (+ 1,63 Prozent auf 56,71 EUR) und Airbus SE (+ 1,42 Prozent auf 198,64 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-2,66 Prozent auf 51,92 EUR), Eni (-1,39 Prozent auf 23,85 EUR), SAP SE (-1,08 Prozent auf 175,90 EUR), Deutsche Börse (-0,36 Prozent auf 278,70 EUR) und adidas (-0,32 Prozent auf 142,25 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 856 400 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 577,202 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,73 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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