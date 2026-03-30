Handel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Montagmittag

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,03 Prozent schwächer bei 5 504,21 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,626 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,229 Prozent schwächer bei 5 493,20 Punkten, nach 5 505,80 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 484,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 531,58 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 138,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 796,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 5 331,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 5,92 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 199,78 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Enel (+ 2,43 Prozent auf 9,30 EUR), Eni (+ 1,74 Prozent auf 24,26 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,95 Prozent auf 31,99 EUR), Rheinmetall (+ 0,91 Prozent auf 1 392,00 EUR) und SAP SE (+ 0,55 Prozent auf 143,34 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen adidas (-1,02 Prozent auf 130,70 EUR), Siemens (-0,95 Prozent auf 202,95 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,86 Prozent auf 85,74 EUR), Deutsche Bank (-0,80 Prozent auf 24,72 EUR) und Airbus SE (-0,66 Prozent auf 159,46 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 056 136 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 441,843 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at