Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittwochmittag

Anleger in Europa treten am Mittwoch den Rückzug an.

Am Mittwoch verbucht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,32 Prozent auf 3 942,51 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,023 Prozent auf 3 954,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3 955,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 3 958,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 927,00 Punkten erreichte.

STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,092 Prozent. Vor einem Monat, am 18.09.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 984,09 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.07.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 945,31 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2022, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 414,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 6,97 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 089,95 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 658,90 Punkte.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 1,03 Prozent auf 5,61 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,91 Prozent auf 20,53 EUR), Richemont (+ 0,43 Prozent auf 105,85 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,42 Prozent auf 378,90 EUR) und BAT (+ 0,34 Prozent auf 25,00 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-6,03 Prozent auf 30,69 CHF), AstraZeneca (-3,30 Prozent auf 108,98 GBP), Siemens (-2,15 Prozent auf 131,08 EUR), SAP SE (-1,09 Prozent auf 121,98 EUR) und Rio Tinto (-1,04 Prozent auf 51,62 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 443 868 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 423,767 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,97 zu Buche schlagen. Mit 9,72 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAT-Aktie an.

