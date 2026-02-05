RELX Aktie

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

Index-Bewegung 05.02.2026 15:59:20

Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags

Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags

Mit dem STOXX 50 geht es am Donnerstagnachmittag abwärts.

Am Donnerstag geht es im STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,81 Prozent auf 5 072,77 Punkte nach unten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,034 Prozent auf 5 116,21 Punkte an der Kurstafel, nach 5 114,45 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 123,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 046,14 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,469 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 05.01.2026, bei 5 006,25 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 4 771,97 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 4 606,02 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,33 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 188,91 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 6,19 Prozent auf 76,14 GBP), RELX (+ 4,03 Prozent auf 22,73 GBP), GSK (+ 3,99 Prozent auf 21,63 GBP), SAP SE (+ 1,85 Prozent auf 170,30 EUR) und AstraZeneca (+ 1,38 Prozent auf 139,86 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-4,85 Prozent auf 1 598,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,66 Prozent auf 5,96 EUR), Enel (-1,71 Prozent auf 9,42 EUR), HSBC (-1,70 Prozent auf 12,85 GBP) und BP (-1,53 Prozent auf 4,70 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 11 932 062 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 461,400 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,90 zu Buche schlagen. Mit 7,03 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

Analysen zu HSBC Holdings plc

05.02.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
08.01.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
05.12.25 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
02.12.25 HSBC Holdings Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 192,60 4,67% ASML NV
AstraZeneca PLC 163,30 2,64% AstraZeneca PLC
BNP Paribas S.A. 93,94 1,99% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,49 2,04% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 9,52 2,51% Enel S.p.A.
GSK PLC Registered Shs 25,25 0,96% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 15,04 3,58% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,98 1,13% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 87,50 0,57% London Stock Exchange (LSE)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 24,90 -2,73% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 604,00 0,41% Rheinmetall AG
SAP SE 171,66 2,39% SAP SE
Siemens AG 251,80 2,96% Siemens AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 130,92 1,17%

08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:38 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

