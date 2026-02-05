RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
05.02.2026 15:59:20
Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags
Am Donnerstag geht es im STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,81 Prozent auf 5 072,77 Punkte nach unten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,034 Prozent auf 5 116,21 Punkte an der Kurstafel, nach 5 114,45 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 123,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 046,14 Punkten lag.
STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,469 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 05.01.2026, bei 5 006,25 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 4 771,97 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 4 606,02 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,33 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 188,91 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 6,19 Prozent auf 76,14 GBP), RELX (+ 4,03 Prozent auf 22,73 GBP), GSK (+ 3,99 Prozent auf 21,63 GBP), SAP SE (+ 1,85 Prozent auf 170,30 EUR) und AstraZeneca (+ 1,38 Prozent auf 139,86 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-4,85 Prozent auf 1 598,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,66 Prozent auf 5,96 EUR), Enel (-1,71 Prozent auf 9,42 EUR), HSBC (-1,70 Prozent auf 12,85 GBP) und BP (-1,53 Prozent auf 4,70 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 11 932 062 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 461,400 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,90 zu Buche schlagen. Mit 7,03 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Analysen zu HSBC Holdings plc
|05.02.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
