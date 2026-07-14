Handel in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags

Der STOXX 50 zeigt sich am zweiten Tag der Woche wenig verändert.

Um 15:42 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,02 Prozent nach oben auf 5 371,31 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,233 Prozent schwächer bei 5 357,74 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 370,26 Punkten am Vortag.

Bei 5 322,58 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 374,18 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 287,92 Punkte. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 143,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 521,17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,35 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 2,63 Prozent auf 69,10 GBP), UBS (+ 1,96 Prozent auf 43,07 CHF), BP (+ 1,90 Prozent auf 5,15 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,50 Prozent auf 85,08 CHF) und HSBC (+ 1,49 Prozent auf 14,84 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-4,26 Prozent auf 134,72 EUR), RELX (-2,26 Prozent auf 24,22 GBP), Novartis (-1,51 Prozent auf 122,70 CHF), Roche (-1,30 Prozent auf 326,40 CHF) und AstraZeneca (-1,13 Prozent auf 124,68 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 847 663 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 604,721 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,58 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at