WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

21.01.2026 15:59:10

Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag

Der Euro STOXX 50 verzeichnet am Nachmittag Verluste.

Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,46 Prozent auf 5 864,78 Punkte abwärts. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,020 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,037 Prozent auf 5 894,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 892,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 897,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 822,92 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,84 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 760,35 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 686,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 165,96 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 0,246 Prozent zu. Bei 6 053,68 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 780,85 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BASF (+ 3,26 Prozent auf 45,04 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,03 Prozent auf 99,34 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,57 Prozent auf 57,74 EUR), BMW (+ 1,28 Prozent auf 87,18 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,35 Prozent auf 5,75 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,72 Prozent auf 1 857,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,02 Prozent auf 513,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,79 Prozent auf 26,34 EUR), Deutsche Börse (-1,76 Prozent auf 211,60 EUR) und SAP SE (-1,63 Prozent auf 190,84 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 943 398 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 434,268 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,59 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,36 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

20.01.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 SAP Buy UBS AG
07.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
12.12.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 191,80 2,58% ASML NV
BASF 45,72 0,46% BASF
BMW AG 87,92 -1,52% BMW AG
Deutsche Börse AG 214,60 1,66% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,90 0,82% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,79 -0,53% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,44 -1,00% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 513,60 0,04% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,86 1,26% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 812,50 -1,92% Rheinmetall AG
SAP SE 188,86 -1,99% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 103,60 1,57% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 949,13 1,13%

