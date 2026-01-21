SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Kursverlauf
|
21.01.2026 15:59:10
Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag
Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,46 Prozent auf 5 864,78 Punkte abwärts. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,020 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,037 Prozent auf 5 894,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 892,08 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 897,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 822,92 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,84 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 760,35 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 686,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 165,96 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 0,246 Prozent zu. Bei 6 053,68 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 780,85 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BASF (+ 3,26 Prozent auf 45,04 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,03 Prozent auf 99,34 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,57 Prozent auf 57,74 EUR), BMW (+ 1,28 Prozent auf 87,18 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,35 Prozent auf 5,75 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,72 Prozent auf 1 857,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,02 Prozent auf 513,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,79 Prozent auf 26,34 EUR), Deutsche Börse (-1,76 Prozent auf 211,60 EUR) und SAP SE (-1,63 Prozent auf 190,84 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 943 398 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 434,268 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,59 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,36 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
12:26
|XETRA-Handel: TecDAX in Grün (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 mittags fester (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX am Mittag knapp behauptet (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX mittags steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 191,80
|2,58%
|BASF
|45,72
|0,46%
|BMW AG
|87,92
|-1,52%
|Deutsche Börse AG
|214,60
|1,66%
|Deutsche Telekom AG
|26,90
|0,82%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,79
|-0,53%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,44
|-1,00%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|513,60
|0,04%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,86
|1,26%
|Rheinmetall AG
|1 812,50
|-1,92%
|SAP SE
|188,86
|-1,99%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|103,60
|1,57%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 949,13
|1,13%