WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
28.04.2026 15:58:49
Handel in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell
Um 15:41 Uhr gibt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,31 Prozent auf 5 024,37 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,128 Prozent auf 5 033,65 Punkte an der Kurstafel, nach 5 040,09 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5 006,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 049,83 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 4 807,93 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.01.2026, den Stand von 5 045,41 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 28.04.2025, einen Stand von 4 379,00 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,36 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 3,18 Prozent auf 66,44 EUR), HSBC (+ 0,98 Prozent auf 13,33 GBP), BAT (+ 0,98 Prozent auf 42,78 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0,81 Prozent auf 5,72 EUR) und Allianz (+ 0,80 Prozent auf 391,30 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil London Stock Exchange (LSE) (-2,39 Prozent auf 97,04 GBP), RELX (-1,84 Prozent auf 26,61 GBP), Siemens Energy (-1,77 Prozent auf 174,28 EUR), Roche (-1,25 Prozent auf 317,20 CHF) und Rheinmetall (-1,17 Prozent auf 1 330,00 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 16 386 921 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 481,618 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Die BNP Paribas-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Analysen zu ASML NV
|23.04.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|22.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.04.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
Börse aktuell - Live Ticker: ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.