Handel in Europa: So steht der STOXX 50 am Nachmittag

Am Freitag steht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,40 Prozent im Minus bei 5 132,01 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,047 Prozent auf 5 154,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 152,53 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 130,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 166,97 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,084 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 113,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 849,91 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 725,37 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,53 Prozent nach oben. Bei 5 211,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 913,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell RELX (+ 9,11 Prozent auf 22,39 GBP), Rolls-Royce (+ 3,10 Prozent auf 12,64 GBP), Rheinmetall (+ 2,37 Prozent auf 1 617,00 EUR), Unilever (+ 2,02 Prozent auf 54,63 GBP) und SAP SE (+ 1,76 Prozent auf 172,68 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen UniCredit (-4,39 Prozent auf 70,94 EUR), Siemens (-4,11 Prozent auf 246,45 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,44 Prozent auf 5,67 EUR), Enel (-3,32 Prozent auf 9,24 EUR) und HSBC (-2,76 Prozent auf 12,32 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 12 322 789 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 468,145 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,90 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at