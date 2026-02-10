Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag im Minus

So bewegt sich der STOXX 50 heute.

Am Dienstag fällt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,13 Prozent auf 5 158,96 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,075 Prozent auf 5 169,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 165,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 172,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 153,41 Punkten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 5 085,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 781,32 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 672,49 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,07 Prozent zu Buche. Bei 5 188,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 913,95 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Diageo (+ 2,62 Prozent auf 18,02 GBP), AstraZeneca (+ 1,96 Prozent auf 141,60 GBP), Richemont (+ 1,85 Prozent auf 159,65 CHF), SAP SE (+ 0,99 Prozent auf 176,66 EUR) und Nestlé (+ 0,78 Prozent auf 79,00 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil BP (-6,73 Prozent auf 4,46 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,77 Prozent auf 73,14 GBP), Zurich Insurance (-2,60 Prozent auf 555,40 CHF), Allianz (-1,96 Prozent auf 379,80 EUR) und UniCredit (-1,92 Prozent auf 77,76 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 34 588 977 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 462,718 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,08 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

