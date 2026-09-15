Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Am Dienstag verbucht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,49 Prozent auf 5 293,60 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,119 Prozent auf 5 313,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5 319,67 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 264,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 313,36 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 504,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 295,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 585,66 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,79 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2,00 Prozent auf 1 016,60 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,62 Prozent auf 76,66 CHF), Zurich Insurance (+ 1,21 Prozent auf 601,20 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,81 Prozent auf 36,11 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 0,54 Prozent auf 6,74 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen RELX (-3,46 Prozent auf 25,13 GBP), UBS (-3,00 Prozent auf 42,03 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-2,45 Prozent auf 82,66 GBP), Richemont (-1,79 Prozent auf 169,95 CHF) und UniCredit (-1,72 Prozent auf 83,23 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 8 062 092 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 569,802 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at