ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX 50 im Fokus
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21.07.2026 12:26:35
Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag im Plus
Am Dienstag klettert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,65 Prozent auf 5 405,12 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 5 371,77 Punkte an der Kurstafel, nach 5 370,00 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 407,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 371,77 Punkten.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 5 325,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 074,48 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 484,93 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,04 Prozent zu Buche. Bei 5 489,89 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Novartis (+ 3,09 Prozent auf 126,90 CHF), Siemens Energy (+ 2,95 Prozent auf 157,14 EUR), Airbus SE (+ 1,70 Prozent auf 194,96 EUR), Rheinmetall (+ 1,67 Prozent auf 1 006,80 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 80,50 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,97 Prozent auf 506,40 EUR), RELX (-1,60 Prozent auf 24,78 GBP), SAP SE (-1,14 Prozent auf 136,68 EUR), Unilever (-1,13 Prozent auf 45,87 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,13 Prozent auf 87,44 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 042 544 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 592,387 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,40 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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