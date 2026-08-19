BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Index-Performance im Blick
|
19.08.2026 17:58:54
Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone
Der STOXX 50 schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 5 472,15 Punkten ab. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,071 Prozent auf 5 474,97 Punkte an der Kurstafel, nach 5 471,06 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 497,77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 469,12 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 0,771 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5 385,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 083,85 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 19.08.2025, mit 4 596,74 Punkten bewertet.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 10,39 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rio Tinto (+ 3,78 Prozent auf 73,88 GBP), AstraZeneca (+ 2,07 Prozent auf 120,50 GBP), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 185,90 EUR), Roche (+ 1,80 Prozent auf 367,40 CHF) und GSK (+ 1,48 Prozent auf 19,16 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,88 Prozent auf 1 178,80 EUR), National Grid (-2,64 Prozent auf 11,79 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,72 Prozent auf 514,60 EUR), BAT (-1,23 Prozent auf 40,96 GBP) und Rolls-Royce (-1,20 Prozent auf 15,19 GBP).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 28 915 645 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 624,840 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 6,51 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
09:28
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
|
19.08.26
|FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rio Tinto-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.08.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
19.08.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 508,20
|0,44%
|AstraZeneca PLC
|139,60
|0,04%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,00
|-0,52%
|BP plc (British Petrol)
|6,37
|1,87%
|GSK PLC Registered Shs
|22,32
|-0,62%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,83
|0,56%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|509,80
|-1,01%
|National Grid plc
|13,83
|0,04%
|Prosus N.V.
|37,65
|-0,25%
|Rheinmetall AG
|1 173,00
|-0,63%
|Rio Tinto plc
|85,52
|-0,49%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|395,11
|-0,61%
|Rolls-Royce Plc
|17,67
|-0,81%
|SAP SE
|184,10
|-0,13%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 461,68
|-0,09%