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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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Index-Performance im Blick 19.08.2026 17:58:54

Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone

Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone

Am dritten Tag der Woche hielten sich die Anleger in Europa zurück.

Der STOXX 50 schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 5 472,15 Punkten ab. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,071 Prozent auf 5 474,97 Punkte an der Kurstafel, nach 5 471,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 497,77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 469,12 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 0,771 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5 385,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 083,85 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 19.08.2025, mit 4 596,74 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 10,39 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rio Tinto (+ 3,78 Prozent auf 73,88 GBP), AstraZeneca (+ 2,07 Prozent auf 120,50 GBP), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 185,90 EUR), Roche (+ 1,80 Prozent auf 367,40 CHF) und GSK (+ 1,48 Prozent auf 19,16 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,88 Prozent auf 1 178,80 EUR), National Grid (-2,64 Prozent auf 11,79 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,72 Prozent auf 514,60 EUR), BAT (-1,23 Prozent auf 40,96 GBP) und Rolls-Royce (-1,20 Prozent auf 15,19 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 28 915 645 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 624,840 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 6,51 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 508,20 0,44% ASML NV
AstraZeneca PLC 139,60 0,04% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 48,00 -0,52% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,37 1,87% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 22,32 -0,62% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,83 0,56% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 509,80 -1,01% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
National Grid plc 13,83 0,04% National Grid plc
Prosus N.V. 37,65 -0,25% Prosus N.V.
Rheinmetall AG 1 173,00 -0,63% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 85,52 -0,49% Rio Tinto plc
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 395,11 -0,61% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Rolls-Royce Plc 17,67 -0,81% Rolls-Royce Plc
SAP SE 184,10 -0,13% SAP SE

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 461,68 -0,09%

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