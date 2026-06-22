Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

So bewegte sich der STOXX 50 am Montag zum Handelsende.

Am Montag verbuchte der STOXX 50 via STOXX letztendlich ein Plus in Höhe von 0,66 Prozent auf 5 361,16 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,065 Prozent auf 5 329,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 325,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 361,16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 317,39 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 197,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 778,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 440,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,15 Prozent nach oben. Bei 5 368,89 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 2,51 Prozent auf 44,46 GBP), Novo Nordisk (+ 2,39 Prozent auf 299,95 DKK), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,68 Prozent auf 88,56 CHF), Novartis (+ 1,67 Prozent auf 120,28 CHF) und Siemens (+ 1,64 Prozent auf 279,00 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen London Stock Exchange (LSE) (-2,15 Prozent auf 82,78 GBP), RELX (-2,06 Prozent auf 23,28 GBP), Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 26,12 EUR), SAP SE (-1,43 Prozent auf 132,22 EUR) und Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1 189,40 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 281 592 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 638,946 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Die BP-Aktie weist mit 7,08 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,00 Prozent.

Redaktion finanzen.at