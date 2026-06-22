ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX 50 im Fokus
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22.06.2026 17:58:54
Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen
Am Montag verbuchte der STOXX 50 via STOXX letztendlich ein Plus in Höhe von 0,66 Prozent auf 5 361,16 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,065 Prozent auf 5 329,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 325,79 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 361,16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 317,39 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 197,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 778,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 440,12 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,15 Prozent nach oben. Bei 5 368,89 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 2,51 Prozent auf 44,46 GBP), Novo Nordisk (+ 2,39 Prozent auf 299,95 DKK), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,68 Prozent auf 88,56 CHF), Novartis (+ 1,67 Prozent auf 120,28 CHF) und Siemens (+ 1,64 Prozent auf 279,00 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen London Stock Exchange (LSE) (-2,15 Prozent auf 82,78 GBP), RELX (-2,06 Prozent auf 23,28 GBP), Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 26,12 EUR), SAP SE (-1,43 Prozent auf 132,22 EUR) und Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1 189,40 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 281 592 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 638,946 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
Die BP-Aktie weist mit 7,08 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,00 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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