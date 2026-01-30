Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone

Der STOXX 50 bleibt auch am Freitag auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,17 Prozent stärker bei 5 052,32 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,057 Prozent tiefer bei 5 040,78 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 043,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 038,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 053,58 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,173 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 30.12.2025, einen Wert von 4 921,54 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 784,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 597,05 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,92 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 146,25 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,62 Prozent auf 168,94 EUR), Diageo (+ 1,56 Prozent auf 16,64 GBP), Richemont (+ 0,95 Prozent auf 149,20 CHF), Allianz (+ 0,68 Prozent auf 371,80 EUR) und Rolls-Royce (+ 0,67 Prozent auf 12,09 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-2,57 Prozent auf 66,73 GBP), BP (-1,17 Prozent auf 4,57 GBP), Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 776,00 EUR), GSK (-0,86 Prozent auf 18,36 GBP) und Airbus SE (-0,30 Prozent auf 193,36 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 089 867 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 462,951 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,14 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at