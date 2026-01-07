SAP Aktie

Kursverlauf 07.01.2026 09:28:48

Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Mittwochshandel mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Mittwoch.

Am Mittwoch verbucht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,08 Prozent auf 5 035,28 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,109 Prozent schwächer bei 5 034,09 Punkten in den Handel, nach 5 039,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 039,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 029,32 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 1,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Stand von 4 815,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, stand der STOXX 50 bei 4 749,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 381,92 Punkte.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 1,62 Prozent auf 251,55 EUR), Enel (+ 1,60 Prozent auf 9,34 EUR), SAP SE (+ 1,48) Prozent auf 205,05 EUR), Roche (+ 1,45 Prozent auf 334,70 CHF) und AstraZeneca (+ 1,34 Prozent auf 142,26 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen BP (-2,43 Prozent auf 4,21 GBP), Diageo (-1,70 Prozent auf 16,16 GBP), BAT (-1,44 Prozent auf 39,78 GBP), Nestlé (-0,93 Prozent auf 75,45 CHF) und Zurich Insurance (-0,73 Prozent auf 601,20 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 279 460 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 408,221 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 7,06 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

16:25 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Intesa Sanpaolo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.25 Intesa Sanpaolo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.11.25 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 019,20 -4,05% ASML NV
AstraZeneca PLC 162,25 0,00% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 46,10 -0,22% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 81,97 1,81% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 4,83 -1,84% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 18,70 -1,58% Diageo plc
Enel S.p.A. 9,28 1,12% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,95 -0,52% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nestlé SA (Nestle) 80,02 -2,34% Nestlé SA (Nestle)
Roche AG (Genussschein) 339,40 0,35% Roche AG (Genussschein)
SAP SE 206,35 1,50% SAP SE
Siemens AG 252,60 1,53% Siemens AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 631,00 -3,10% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 015,77 -0,14%

