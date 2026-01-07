SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Kursverlauf
|
07.01.2026 09:28:48
Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Mittwochshandel mit Verlusten
Am Mittwoch verbucht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,08 Prozent auf 5 035,28 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,109 Prozent schwächer bei 5 034,09 Punkten in den Handel, nach 5 039,56 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 039,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 029,32 Punkten erreichte.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 1,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Stand von 4 815,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, stand der STOXX 50 bei 4 749,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 381,92 Punkte.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 1,62 Prozent auf 251,55 EUR), Enel (+ 1,60 Prozent auf 9,34 EUR), SAP SE (+ 1,48) Prozent auf 205,05 EUR), Roche (+ 1,45 Prozent auf 334,70 CHF) und AstraZeneca (+ 1,34 Prozent auf 142,26 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen BP (-2,43 Prozent auf 4,21 GBP), Diageo (-1,70 Prozent auf 16,16 GBP), BAT (-1,44 Prozent auf 39,78 GBP), Nestlé (-0,93 Prozent auf 75,45 CHF) und Zurich Insurance (-0,73 Prozent auf 601,20 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 279 460 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 408,221 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 7,06 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|16:25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 019,20
|-4,05%
|AstraZeneca PLC
|162,25
|0,00%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|46,10
|-0,22%
|BNP Paribas S.A.
|81,97
|1,81%
|BP plc (British Petrol)
|4,83
|-1,84%
|Diageo plc
|18,70
|-1,58%
|Enel S.p.A.
|9,28
|1,12%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,95
|-0,52%
|Nestlé SA (Nestle)
|80,02
|-2,34%
|Roche AG (Genussschein)
|339,40
|0,35%
|SAP SE
|206,35
|1,50%
|Siemens AG
|252,60
|1,53%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|631,00
|-3,10%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 015,77
|-0,14%