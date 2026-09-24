ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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STOXX 50-Performance im Blick 24.09.2026 09:31:05

Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart

Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in Europa morgens.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:14 Uhr um 0,09 Prozent tiefer bei 5 347,73 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,257 Prozent auf 5 338,90 Punkte an der Kurstafel, nach 5 352,67 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5 332,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 347,73 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,691 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der STOXX 50 bei 5 480,89 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 5 334,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 591,60 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,88 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BAT (+ 2,00 Prozent auf 42,82 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 27,10 EUR), Novartis (+ 0,99 Prozent auf 118,76 CHF), Unilever (+ 0,78 Prozent auf 47,14 GBP) und BP (+ 0,75 Prozent auf 5,61 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,52 Prozent auf 999,20 EUR), UBS (-1,41 Prozent auf 39,08 CHF), Zurich Insurance (-1,34 Prozent auf 576,00 CHF), SAP SE (-1,09 Prozent auf 184,42 EUR) und Rolls-Royce (-0,97 Prozent auf 14,89 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 1 291 730 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 580,979 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 524,20 0,61% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 49,01 -0,37% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,57 0,75% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 26,93 0,11% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,77 0,19% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 125,42 -0,71% Novartis AG
Rheinmetall AG 998,10 0,54% Rheinmetall AG
Rolls-Royce Plc 17,42 0,18% Rolls-Royce Plc
SAP SE 184,34 0,42% SAP SE
UBS 42,59 0,07% UBS
Unilever PLC 54,67 0,13% Unilever PLC
Zurich Insurance AG (Zürich) 619,20 0,23% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 341,58 -0,21%

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