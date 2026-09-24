ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|STOXX 50-Performance im Blick
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24.09.2026 09:31:05
Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:14 Uhr um 0,09 Prozent tiefer bei 5 347,73 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,257 Prozent auf 5 338,90 Punkte an der Kurstafel, nach 5 352,67 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5 332,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 347,73 Punkten lag.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,691 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der STOXX 50 bei 5 480,89 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 5 334,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 591,60 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,88 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BAT (+ 2,00 Prozent auf 42,82 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 27,10 EUR), Novartis (+ 0,99 Prozent auf 118,76 CHF), Unilever (+ 0,78 Prozent auf 47,14 GBP) und BP (+ 0,75 Prozent auf 5,61 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,52 Prozent auf 999,20 EUR), UBS (-1,41 Prozent auf 39,08 CHF), Zurich Insurance (-1,34 Prozent auf 576,00 CHF), SAP SE (-1,09 Prozent auf 184,42 EUR) und Rolls-Royce (-0,97 Prozent auf 14,89 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 1 291 730 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 580,979 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
Die BP-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|Bernstein Research
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 524,20
|0,61%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,01
|-0,37%
|BP plc (British Petrol)
|6,57
|0,75%
|Deutsche Telekom AG
|26,93
|0,11%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,77
|0,19%
|Novartis AG
|125,42
|-0,71%
|Rheinmetall AG
|998,10
|0,54%
|Rolls-Royce Plc
|17,42
|0,18%
|SAP SE
|184,34
|0,42%
|UBS
|42,59
|0,07%
|Unilever PLC
|54,67
|0,13%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|619,20
|0,23%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 341,58
|-0,21%
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