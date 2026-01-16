Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent tiefer bei 5 128,27 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,075 Prozent auf 5 133,58 Punkte an der Kurstafel, nach 5 129,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 126,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 134,63 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,907 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 820,59 Punkte. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 16.10.2025, einen Stand von 4 777,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 452,92 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,45 Prozent aufwärts. Bei 5 146,25 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 913,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 1,21 Prozent auf 12,88 GBP), Airbus SE (+ 0,98 Prozent auf 217,05 EUR), Novartis (+ 0,89 Prozent auf 115,50 CHF), Roche (+ 0,75 Prozent auf 348,30 CHF) und AstraZeneca (+ 0,64 Prozent auf 141,16 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-2,61 Prozent auf 166,10 CHF), Rio Tinto (-1,65 Prozent auf 63,61 GBP), GSK (-1,19 Prozent auf 18,26 GBP), SAP SE (-1,09 Prozent auf 203,35 EUR) und BP (-0,86 Prozent auf 4,34 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 328 119 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 420,237 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,05 Prozent.

