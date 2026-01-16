GSK Aktie

GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 16.01.2026 09:29:39

Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück

Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück

Aktueller Marktbericht zum STOXX 50.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent tiefer bei 5 128,27 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,075 Prozent auf 5 133,58 Punkte an der Kurstafel, nach 5 129,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 126,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 134,63 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,907 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 820,59 Punkte. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 16.10.2025, einen Stand von 4 777,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 452,92 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,45 Prozent aufwärts. Bei 5 146,25 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 913,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 1,21 Prozent auf 12,88 GBP), Airbus SE (+ 0,98 Prozent auf 217,05 EUR), Novartis (+ 0,89 Prozent auf 115,50 CHF), Roche (+ 0,75 Prozent auf 348,30 CHF) und AstraZeneca (+ 0,64 Prozent auf 141,16 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-2,61 Prozent auf 166,10 CHF), Rio Tinto (-1,65 Prozent auf 63,61 GBP), GSK (-1,19 Prozent auf 18,26 GBP), SAP SE (-1,09 Prozent auf 203,35 EUR) und BP (-0,86 Prozent auf 4,34 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 328 119 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 420,237 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,05 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

mehr Analysen
16.01.26 GSK Neutral UBS AG
16.01.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
15.01.26 GSK Underweight Barclays Capital
14.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 216,80 1,14% Airbus SE
ASML NV 1 168,00 2,33% ASML NV
AstraZeneca PLC 162,90 0,68% AstraZeneca PLC
BNP Paribas S.A. 87,61 1,64% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,07 0,54% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 20,86 -1,79% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,95 -0,72% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 124,20 0,69% Novartis AG
Richemont 173,80 -4,79% Richemont
Rio Tinto plc 73,29 -1,03% Rio Tinto plc
Roche AG (Genussschein) 348,90 0,93% Roche AG (Genussschein)
Rolls-Royce Plc 14,90 -0,13% Rolls-Royce Plc
SAP SE 201,45 -0,98% SAP SE
Siemens AG 260,40 0,40% Siemens AG
UBS 40,69 -0,02% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 127,82 -0,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen