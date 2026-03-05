ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 05.03.2026 12:26:39

Handel in Europa: STOXX 50 im Plus

Handel in Europa: STOXX 50 im Plus

Der STOXX 50 verzeichnet am Donnerstag Kursgewinne.

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,42 Prozent auf 5 123,04 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,068 Prozent auf 5 105,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 101,67 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5 134,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 070,68 Punkten lag.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 2,58 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 071,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 815,39 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 05.03.2025, den Wert von 4 736,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,35 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (+ 1,95 Prozent auf 180,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,79 Prozent auf 33,59 EUR), National Grid (+ 1,56 Prozent auf 13,66 GBP), Diageo (+ 1,32 Prozent auf 15,40 GBP) und BP (+ 1,00 Prozent auf 4,86 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-3,34 Prozent auf 69,50 GBP), BAT (-1,26 Prozent auf 44,70 GBP), Siemens (-0,67 Prozent auf 231,35 EUR), Roche (-0,61 Prozent auf 356,60 CHF) und Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 1 628,50 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 914 735 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 447,779 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,56 erwartet. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

mehr Analysen
02.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.02.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Roche Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 175,76 -0,08% Airbus SE
ASML NV 1 177,40 -2,08% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 50,50 -3,26% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 87,88 -2,66% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,64 1,70% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 32,97 -0,51% Deutsche Telekom AG
Diageo plc 17,85 1,13% Diageo plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,35 -1,91% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 15,50 0,00% National Grid plc
Novartis AG 138,45 -2,43% Novartis AG
Rheinmetall AG 1 560,00 -5,14% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 77,76 -6,40% Rio Tinto plc
Roche AG (Genussschein) 351,50 -2,03% Roche AG (Genussschein)
Siemens AG 227,05 -2,87% Siemens AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 037,60 -1,26%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen