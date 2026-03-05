Handel in Europa: STOXX 50 im Plus

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,42 Prozent auf 5 123,04 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,068 Prozent auf 5 105,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 101,67 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5 134,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 070,68 Punkten lag.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 2,58 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 071,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 815,39 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 05.03.2025, den Wert von 4 736,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,35 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (+ 1,95 Prozent auf 180,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,79 Prozent auf 33,59 EUR), National Grid (+ 1,56 Prozent auf 13,66 GBP), Diageo (+ 1,32 Prozent auf 15,40 GBP) und BP (+ 1,00 Prozent auf 4,86 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-3,34 Prozent auf 69,50 GBP), BAT (-1,26 Prozent auf 44,70 GBP), Siemens (-0,67 Prozent auf 231,35 EUR), Roche (-0,61 Prozent auf 356,60 CHF) und Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 1 628,50 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 914 735 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 447,779 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,56 erwartet. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

