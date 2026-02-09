Handel in Europa: STOXX 50 in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Um 12:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,19 Prozent stärker bei 5 140,55 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,105 Prozent auf 5 136,32 Punkte an der Kurstafel, nach 5 130,92 Punkten am Vortag.

Bei 5 131,32 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 161,67 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 09.01.2026, stand der STOXX 50 bei 5 085,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 707,56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Wert von 4 645,36 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,70 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 188,91 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 6,55 Prozent auf 78,54 EUR), Rheinmetall (+ 1,62 Prozent auf 1 630,50 EUR), Rolls-Royce (+ 1,55 Prozent auf 12,48 GBP), SAP SE (+ 1,38 Prozent auf 173,58 EUR) und Diageo (+ 0,99 Prozent auf 17,78 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BAT (-1,32 Prozent auf 45,48 GBP), Enel (-1,30 Prozent auf 9,37 EUR), Allianz (-0,88 Prozent auf 383,80 EUR), BP (-0,78 Prozent auf 4,74 GBP) und UBS (-0,74 Prozent auf 33,60 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 3 783 259 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 462,718 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,06 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at