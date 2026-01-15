Handel in Europa: STOXX 50 klettert mittags

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,36 Prozent fester bei 5 134,89 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,009 Prozent stärker bei 5 117,05 Punkten, nach 5 116,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 140,13 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 113,67 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,04 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 15.12.2025, den Wert von 4 852,71 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 4 737,36 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 15.01.2025, einen Stand von 4 385,92 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,59 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 140,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 1,86 Prozent auf 43,19 GBP), HSBC (+ 1,62 Prozent auf 12,33 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,59 Prozent auf 61,16 CHF), National Grid (+ 1,07 Prozent auf 11,80 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,91 Prozent auf 90,82 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BP (-1,93 Prozent auf 4,35 GBP), Richemont (-1,80 Prozent auf 171,65 CHF), Diageo (-1,18 Prozent auf 16,72 GBP), Deutsche Telekom (-1,07 Prozent auf 27,81 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,80 Prozent auf 523,40 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 336 096 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 427,369 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,68 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

