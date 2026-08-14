Handel in Europa: STOXX 50 klettert zum Start

Machte sich der STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,03 Prozent auf 5 529,01 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,081 Prozent auf 5 522,87 Punkte an der Kurstafel, nach 5 527,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5 522,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 531,39 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,020 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5 377,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 125,52 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 551,58 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,54 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 4,73 Prozent auf 183,68 EUR), Rheinmetall (+ 3,06 Prozent auf 1 200,20 EUR), RELX (+ 2,97 Prozent auf 25,65 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,87 Prozent auf 87,16 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,98 Prozent auf 515,40 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-1,37 Prozent auf 70,68 GBP), Siemens Energy (-0,93 Prozent auf 159,22 EUR), Enel (-0,67 Prozent auf 9,60 EUR), UniCredit (-0,67 Prozent auf 85,00 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,59 Prozent auf 6,87 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 458 527 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 603,950 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die BP-Aktie weist mit 6,99 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at