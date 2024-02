Handel in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag tendierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,39 Prozent tiefer bei 4 218,90 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,025 Prozent auf 4 234,15 Punkte an der Kurstafel, nach 4 235,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 241,62 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 218,90 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 0,201 Prozent zu. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 08.01.2024, einen Stand von 4 102,86 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.11.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 884,10 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 08.02.2023, den Wert von 3 888,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 3,10 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 250,97 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BAT (+ 7,12 Prozent auf 24,84 GBP), Richemont (+ 3,33 Prozent auf 133,45 CHF), Unilever (+ 3,15 Prozent auf 40,25 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,66 Prozent auf 65,04 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,51 Prozent auf 42,73 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil AstraZeneca (-6,36 Prozent auf 98,23 GBP), Bayer (-3,33 Prozent auf 27,75 EUR), Novartis (-3,04 Prozent auf 87,97 CHF), National Grid (-2,17 Prozent auf 10,13 GBP) und Zurich Insurance (-1,97 Prozent auf 432,70 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 28 317 378 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 486,314 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Die Bayer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at